Babalar Günü hediyesi ne alınır? En güzel, farklı ve anlamlı Babalar Günü hediye öneri ve fikirleri!

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü geldi çattı. Hediye alışverişini son güne bırakan birçok kişi, 20 Haziran Babalar Günü için hediye araştırmasına girdi. Babalar Günü hediyesi ne alınır sorusunun en güzel ve en etkileyici yanıtlarını haberimizde derledik. İşte en güzel, farklı ve anlamlı Babalar Günü hediye öneri fikirleri.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
1900'lü yılların başında Washington'da yaşayan Sonora Smart Dodd isimli bir genç kadın, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasını onurlandırmak adına harekete geçti. Ona büyük bir hediye hazırlamayı planlayan Dodd, yakın zamanda kutlamaları yapılan Anneler Günü'nden ilham alarak babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı. Ancak çalışmalar ne yazık ki bu tarihe yetişmedi ve haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi.
BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Her yıl pek çok ülkede bu tarihte kutlanan Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'ın Spokane şehrinde kutlanmıştır.
BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NASIL SEÇİLİR?
Babalar Günü hediyeleri seçiminde kişisel zevklere, yaş grubuna, hobi ve ilgi alanlarına, mesleki eğilimlerine ve benzeri değişkenlere dikkat etmek gerekir. Yeni baba olmuş biriyle emekli bir babaya aynı hediyeyi almak uygun olmayacaktır. Dolayısıyla, babanın ihtiyaçlarını ve zevklerini iyi analiz etmek gerekir.
BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ
Örneğin, özellikle genç ve orta yaşlı babalar için mesleki hediyeler tercih edilebilirken orta yaş üstü ve yaşlı babalar için hobilere odaklı ve günlük hayatı kolaylaştıran hediyeler seçmek daha akıllıca olacaktır. Örneğin yeni baba olanlara bebeğiyle birlikte giyeceği esprili ve duygusal tişört-zıbın kombinleri tercih edilebilir. Kartvizitlik, cüzdan, anahtarlık ve benzeri günlük eşyalarının isim baskılı ve özelleştirilmiş olanları da babaları mutlu edecektir.
BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?
Her eşyanın özel tasarım olanı daha çok sevilir. Bu nedenle alınacak tüm hediyeleri kişiselleştirerek daha unutulmaz bir hale getirebilirsiniz. Çalışma hayatında kullanabileceği dosya çantası, bel çantası, kalem seti, sevdiği bir filmin ya da kitabın lisanslı bardak altlığı ve kupası, isim ve soy isminin baş harflerinin işlendiği kravat ve kol düğmesi, ayakta ve aktif çalışan babalar için rahat tabanlı ayakkabılar, masa başı çalışan babalar için bel ve boyun destek yastığı, bilek destekli fare altlığı düşünülebilecek hediyeler arasındadır. Ayrıca doğumunuzdan bu yana beraber çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir kolaj, video ya da fotoğrafların basılması suretiyle oluşturulan eşyalar da son derece etkileyici olacaktır.