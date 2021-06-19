Babalar Günü hediyesi ne alınır? En güzel, farklı ve anlamlı Babalar Günü hediye öneri ve fikirleri!

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü geldi çattı. Hediye alışverişini son güne bırakan birçok kişi, 20 Haziran Babalar Günü için hediye araştırmasına girdi. Babalar Günü hediyesi ne alınır sorusunun en güzel ve en etkileyici yanıtlarını haberimizde derledik. İşte en güzel, farklı ve anlamlı Babalar Günü hediye öneri fikirleri.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1900'lü yılların başında Washington'da yaşayan Sonora Smart Dodd isimli bir genç kadın, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasını onurlandırmak adına harekete geçti. Ona büyük bir hediye hazırlamayı planlayan Dodd, yakın zamanda kutlamaları yapılan Anneler Günü'nden ilham alarak babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı. Ancak çalışmalar ne yazık ki bu tarihe yetişmedi ve haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi.