Belçika cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Beytullah Altuner, 26 Mart 2018'de Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine giderek Belçika'da Emine ve Fatma Yağmur'u öldürdüğünü itiraf ederek, büyükelçilik görevlilerine durumu anlatmış ardından Ankara polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Altuner hakkında 'Töre saikiyle tasarlayarak eşi öldürmek' ve 'Töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından toplam 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Altuner'e 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

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Belçika'da geçmişte birlikte yaşadığı Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur'u bıçaklayarak öldüren, Türkiye'de teslim olan ve 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Beytullah Altuner'ın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, deliller ışığında, sanığın cinayeti anlık öfke sonucu işlemediği ve daha önce tasarladığının hatta ayrıldıkları 2017 yılının Mayıs ayında karar verdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.



Beytullah Altuner hakkında hazırlanan gerekçeli kararda Emine Yağmur'un kızını kendisine göstermediğini, hakaretler ettiğini, cinayeti ağır tahrik altında işlediğini söylediği ancak dosya kapsamında elde edilen delillerden bunun inandırıcı olmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi. Kararda, "Sanığın Emine Yağmur'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli gönderdiği mesajların sabit olduğu, Facebook'ta bir grupta 'Belçika'da bir suç işleyip Türkiye'ye kaçsam Türkiye seni Belçika'ya veriyor mu' diye paylaşım yaptığı görülmüştür" denildi. Bu deliller ışığında, sanığın cinayeti anlık öfke sonucu işlemediği ve daha önce tasarladığının hatta ayrıldıkları 2017 yılının Mayıs ayında karar verdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

'CİNAYETİ TASARLAYARAK İŞLEDİĞİ SABİT'



Cinayetin tasarlanarak işlendiğinin anlatıldığı kararda Altuner'in cinayetleri tasarlayarak işlemesi, fiilden sonraki ve mahkemede yapılan yargılama sürecindeki davranışları, olayın işleniş biçimi ve vahameti göz önünde bulundurarak, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis hükmü kurulduğu ve ayrıca kararda takdir indirimi uygulanmadığı ifade edilerek, makul bir süre geçmesine ve ulaştığı ruhsal dinginliğe rağmen sebat ve ısrarla Fatma ve Emine Yağmur'u öldürmeyi planladığı, olay gecesi de iş yerinden aldığı bıçakla evlerinde yokken gizlice evlerine girdiği, eve geldiklerinde de Fatma'yı 11 kez, Emine'yi de 13 kez bıçaklayarak öldürdüğü noktasında şüphe olmadığına dikkat çekildi.