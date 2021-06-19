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Giriş Tarihi: 19.6.2021 12:21 Son Güncelleme: 19.6.2021 12:52

'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı! Öyle bir şey talep ettiler ki...

DHA
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı! Öyle bir şey talep ettiler ki...

'da 112'yi arayarak alkol komasına girdiğini söyleyen 2 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Tedavilerinin ardından kendilerini ambulansla eve götürmelerini isteyen kişilerden biri, olumsuz cevap  üzerine 2 sağlık görevlisini bıçakla yaraladı. Yaralı sağlık çalışanlarının yardımına meslektaşları koşarken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında kavşağında D-100 Karayolu kenarında yaşandı. İddiaya göre, alkol alan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp alkol komasına girdiklerini belirterek yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü oldukları öğrenilen kişilere ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık görevlileri, olay yerinden ayrılmak istedi. İkili bu kez de, sağlık görevlilerinin kendilerini ambulansla eve götürmelerini istedi. Sağlık çalışanlarının olumsuz yanıt vermesi üzerine, görevliler Ahmet Ahmetoğlu ve Niyazi Kalenderoğlu ile tartışan şüphelilerden biri üzerindeki bıçakla 2 sağlık çalışanına saldırdı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, meslektaşlarından yardım istedi. Bıçaklı saldırı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 2 sağlık görevlisinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, sağlık görevlilerini bıçaklayan saldırgan ile diğer şüpheli olay yerinin yakınında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemeler sırasında ise saldırıda kullanılan bıçak yol kenarında bulundu.

Gözaltına alınan saldırganlar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı! Öyle bir şey talep ettiler ki...
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