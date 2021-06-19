Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı! Öyle bir şey talep ettiler ki...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü oldukları öğrenilen kişilere ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık görevlileri, olay yerinden ayrılmak istedi. İkili bu kez de, sağlık görevlilerinin kendilerini ambulansla eve götürmelerini istedi. Sağlık çalışanlarının olumsuz yanıt vermesi üzerine, görevliler Ahmet Ahmetoğlu ve Niyazi Kalenderoğlu ile tartışan şüphelilerden biri üzerindeki bıçakla 2 sağlık çalışanına saldırdı.