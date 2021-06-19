Türkiye, Kovid-19 ile mücadelesini sürdürüyor. Aşılama çalışmaları toplum geneline yayılırken her geçen gün ile beraber daha fazla kişi aşı oluyor. Koronavirüs aşısı olarak Biontech ve Sinovac uygulanıyor. Aşı randevusu alınmadan önce en çok araştırılan konular arasında Biontech aşısı yan etkileri var mı sorusu bulunuyor. Aşı olduktan sonra neye dikkat edilmeli ve banyo yapılır mı sorusu da vatandaşların merak ettikleri arasında öne çıkıyor. Peki, Biontech aşısı yan etkileri nedir? Aşı olanlar neye dikkat etmeli ve aşı olduktan sonra duş alınır mı? İşte detaylar...