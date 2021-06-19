Bonzai imalathanesinde suçüstü... Sentetik uyuşturucularla yakalandılar!

İstanbul Emniyeti; Tuzla İstasyon Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda S.B., G.S. ve E.Y. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 19 mermi, av tüfeği, 476,98 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 177 gram Bonzai ham maddesi, 247 gram Bonzai imalatında kullanılan kimyasal madde ve Bonzai imalatında kullanılan dört aseton ele geçirildi. E.Y. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.