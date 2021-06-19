Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA CADDELER VE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur belirli aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı.
Hafta sonunun ilk sabahında ise kent genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Aniden başlayan yağış nedeniyle caddeler ve yollar göle döndü. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların şemsiyeleri ile çıktıkları görüldü.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40