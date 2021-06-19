Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA CADDELER VE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur belirli aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Hafta sonunun ilk sabahında ise kent genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Aniden başlayan yağış nedeniyle caddeler ve yollar göle döndü. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların şemsiyeleri ile çıktıkları görüldü.