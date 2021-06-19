Bu hurmanın 91 yıllık hikâyesi var! Askerden gelirken cebinde getirdi...





Biz de bu amaçla köyümüze bu hurmayı getiren İsa dedeye ahde vefa olarak bu bahçeyi yapmak istedik. Hurmanın köyümüze geliş hikayesini herkes bilsin istedik. Bu durumu yeni nesillere de aktarmak istiyoruz" dedi.



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