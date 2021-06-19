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Giriş Tarihi: 19.6.2021 11:02 Son Güncelleme: 19.6.2021 11:06

Bu hurmanın 91 yıllık hikâyesi var! Askerden gelirken cebinde getirdi...

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bu hurmanın 91 yıllık hikâyesi var! Askerden gelirken cebinde getirdi...

'dan 91 yıl önce getirdiği tek bir hurma tohumunu 'te yaşadığı köye eken , yüzlerce kişiye ekmek kapısı açtı. O dönem ekilen tek bir tohum aşılanarak çoğaltıldı. Günümüzde köyde 400 tondan fazla cennet hurması üretimi yapılıyor. 36 yıl önce vefat eden ve yöre halkı tarafından olarak bilinen Dönerkaya'nın anısına ise köyde özel bir hurma bahçesi yapıldı.

Ailesiyle 12 yaşında 'dan 'ye göç etmek durumunda kalan ve ailesi, 'in Başköy mahallesine yerleşti. 1930 yılında askerlik görevi için gittiği 'da asker arkadaşının verdiği hurma tohumunu teskere aldıktan sonra cebinde köyüne getiren İsa Dönerkaya bu tohumu köydeki tarlaya ekti.



Ektiği hurma tohumu aşılama yoluyla çoğaltmaya başlayan Dönerkaya birkaç yıl içerisinde hurma ağacı sayısını arttırmayı başardı. Başköy halkına da hurma üretimini benimseten ve artık bölgede olarak anılan İsa Dönerkaya, tüm köyün hurma ağaçlarıyla dolduğu 1985 yılında vefat etti.

KÖYÜN TAMAMI HURMACILIKLA GEÇİNİYOR

Trabzon'dan gelen tek bir tohum sayesinde yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Başköy tam anlamıyla bir hurma bahçesine dönüştü. Hızla yayılan hurma üretimi köyün başlıca geçim kaynağı oldu. İsa dede sayesinde günümüzde Başköy'de yılda 400 tondan fazla hurma üretimi yapılıyor ve hurmalar Türkiye geneline satılıyor.

KADINLAR DERNEĞİNDEN VEFA ÖRNEĞİ

Bir köyün tamamına geçim kaynağı yaratan İsa Dönerkaya'ya minnet duyan köylüler her yıl vefat yıl dönümünde Kur-an okuturken, Uzun zamandır köyde faaliyet gösteren "" ise, İsa Dedenin anısına bir hurma bahçesi yaptırdı.



Bahçenin girişine ise, köyde hurma üretiminin hikayesinin ve İsa dedenin resminin olduğu bir tabela asıldı. Gelecek nesillere Başköy'deki cennet hurması üretimini miras bırakmayı amaçladıklarını anlatan Baştacı Kadın Dernekleri Başkan yardımcısı , "İsa dedemizin getirdiği bir tohum şuan bizlere gelir kapısı oldu.



Biz de bu amaçla köyümüze bu hurmayı getiren İsa dedeye ahde vefa olarak bu bahçeyi yapmak istedik. Hurmanın köyümüze geliş hikayesini herkes bilsin istedik. Bu durumu yeni nesillere de aktarmak istiyoruz" dedi.

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Bu hurmanın 91 yıllık hikâyesi var! Askerden gelirken cebinde getirdi...
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