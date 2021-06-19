Çinli iş adamına şok! 4 kilo külçe altını gasp ettiler





Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Ekipler olay yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde konuyla ilgisi olan 5 şüphelinin de izini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro ekipleri olaydan birkaç gün sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

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