Çinli iş adamına şok! 4 kilo külçe altını gasp ettiler

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Çinli iş adamı A.A akşam saatlerinde evine gitmek için işyerinden çıktı. Daha sonra iki şüpheli A.A'yı gasp ederek üzerinde bulunan 4 kilo külçe altını alıp hızla uzaklaştı. Çinli iş adamı yaşadığı şoku atlattıktan sonra durumu hemen polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Ekipler olay yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde konuyla ilgisi olan 5 şüphelinin de izini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro ekipleri olaydan birkaç gün sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul'da Çinli iş adamına şok! 4 kile külçe altını böyle gasp ettiler
Emniyete getirilen, Rüstem A., Dilyar U. Tursun A , Abdullakh D, Alı S. , Mukhitdin M. ve Ali A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Mukhittin M. Adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 6 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Çinli iş adamının gasp anı kameralara yansıdı. Şüphelilerden biri A.A'yı gasp ederken diğeri telefonla gibi konuşarak önünü kapattığı, olayı gerçekleştirdikten sonra hızlıca uzaklaştıkları görüldü.