Çocuk istismarına karşı ünlüler bir araya geldi

"Çocuklar vatandır, vatanımızı koruyacağız!" ilkesiyle çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler ve projeler gerçekleştiren aynı zamanda gönüllü avukatlarıyla mağdur ailelere davalarda destek olan UCİM, Türkiye'nin 7 bölgesinde ilk etapta 8 ilde kurulacak önleme merkezinde; çocuk ihmal ve istismarı önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye genelinde halktan çok büyük destek gören UCİM Derneği, toplanan bağışlarla kurulan önleme merkezlerinin ikinci şubesi 17 Haziran İstanbul'da açtı. Açılışa, Adil- Zehra Işık, Şebnem Çapa, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Birce Akalay, İbrahim Selim ve Didem Soydan gibi birçok ünlü isim katıldı.





BU DERNEK MERHAMETİ ÖRGÜTLÜYOR



Merkezin açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer yaptığı konuşmada çocuk istismarı gibi korkunç ama çoğunlukla karanlıkta kalan bir konuyla mücadele etmenin hepimizin görevi olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Burada vatandaşlar yerel yönetimler bakanlıklar emniyet güçleri ve hukukçular olarak güç birliği yapmalıyız ve yapıyoruz da. Saadet hocamızın çabalarını takdir ediyoruz. Derneğin neler başardığını, kaç evladımızı kurtardığını görüyoruz. UCİM Türkiye çapında büyük sorumluluk gücüyle harekete geçen bir kuruluş. Saadet hocamızın ifadesiyle; "onlar merhameti örgütlediler." Ama bir yandan da çocukların rehabilitasyonu bir yandan da suçluların adalete teslim edilmesi süreci bizlere bir nebze huzur veriyor. İnsan dediğimiz varlık böyle içinde haysiyet yoksunu sefilliklerde barındırıyor. Merhameti, hoşgörüyü de barındırıyor. Burada önemli olan merhameti ve hoşgörüyü çoğaltmak. Bu tip önleme merkezlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Açılan her merkez yan yana gelen her insan iyiliğin çoğalması, fenalığın azalması demektir. Bu merkezin açılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."





GÜZEL ÇOCUKLUK YAŞAYANLAR ZOR ÇOCUKLUK YAŞAYANLARA YARDIM EDECEK



"O kadar güzelsiniz ki dünyaya başka bir umut veriyorsunuz" diyerek sözlerine başlayan UCİM genel başkanı Saadet Özkan gözyaşlarını tutamayarak sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklar en sevdikleri, en güvendikleri kişiler tarafından istismara uğruyor ve ben bunu kabul edemem, etmeyeceğim de. Dünya'daki acıları yok etmek için birbirimizi güzelliklere örgütlemeliyiz. Bunu herkese anlatmalıyız. Hep birlikte sesimizi gür çıkaracağız. Biz sustuğumuz için bu hale geldik. Tacize, tecavüze, istismarına susmayacağız. Birbirimizin acılarını tedavi edeceğiz. Güzel çocukluk yaşayanlar zor çocukluk yaşayanların yanında olacak. Tüm Türkiye'de faaliyette olacağız. Bir gün gelecek dünya çocukları için de mücadele edeceğiz. Kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanır.