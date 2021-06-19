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Giriş Tarihi: 20.6.2021 03:06

'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı

D-100 Karayolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı

istikametinde bir otomobilde yangın çıktı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

kesimi Sefaköy mevkii istikametinde seyreden bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürmeyi başardı.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise olay yerinden geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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D-100 Karayolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı
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