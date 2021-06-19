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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 19.6.2021 15:59 Son Güncelleme: 19.6.2021 16:08

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Saat 15:07'de İstanbul Anadolu Yakası'ndaki pek çok ilçede hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden İstanbullular, İstanbul'da deprem mi oldu, nerede meydana geldi, depremin merkez üssü neresi, İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu gibi sorularla araştırmaya koyuldu. Depreme ilişkin ilk açıklamalar için en doğru veriler için son depremler listesi takip ediliyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile İstanbul ve 'de meydana gelen son depremler.

Ülkemizde yer alan aktif fay hatlarında oluşan anlık kırılmalar sonucu pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayı meydana geliyor. 'deki en son depremler ile ilgili olarak güncel verilere erişmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Olası Marmara depremine karşı teyakkuzda olan İstanbullular saat 15:07'de meydana gelen depremle panik yaşadı. İstanbul'un pek çok yerinden hissedilen depremin şiddeti tarafından açıklandı. İşte İstanbul depremi şiddeti ve merkez üssü.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Saat 15:07'de Anadolu Yakası başta olmak üzere İstanbul genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin şiddeti 4.2 olarak kaydedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremin ardından olumsuz bir ihbar gelmediğini, can ve mal kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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