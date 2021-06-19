Diyanet İşleri Başkanı minik hafızları ziyaret etti

"İNSANLAR ÜZERİNDE OLUMLU İZLENİMLER BIRAKMALIYIZ"

Başkan Erbaş, din görevlilerinin hizmet ettiği yerlerde insanlar üzerinde olumlu izlenimler bırakmalarının önemli olduğunun altını çizerek, "Hizmetlerinizi bitirip dönerken, insanlarla vedalaşırken, 'Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?' diye sorduğunuzda. Allah Resulü Efendimizin ashabına sorması gibi, onlar da, 'Vazifeni en güzel bir şekilde yerine getirdin hocam. Allah senden razı olsun. Yarın senin için böyle şahitlik yapacağız.' dedirtebilirsek eğer işte o zaman ne mutlu bize, ama bunu dedirtemezsek 'vahlar' olsun bize. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın." diye konuştu.