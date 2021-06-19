'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı

Kamyonet ile Bartın kent merkezi istikametine seyir halinde olan G.U.,Çaydüzü mahallesi mevkiinde polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında polislerin dur ihtarına uymadı. Kullandığı kamyonetle kontrol noktasında durmayan ve kaçmaya başlayan sürücünün yakalanması için takip başlatıldı.