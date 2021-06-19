Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı
Giriş Tarihi: 20.6.2021 01:33

'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü yaptı

İHA
'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı

’da polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kadın sürücü yaparak yaralandı.

Kamyonet ile kent merkezi istikametine seyir halinde olan G.U.,Çaydüzü mahallesi mevkiinde polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında polislerin dur ihtarına uymadı. Kullandığı kamyonetle kontrol noktasında durmayan ve kaçmaya başlayan sürücünün yakalanması için takip başlatıldı.

G.U. polis ekiplerinden kaçmayı sürdürürken Bartın Devlet Hastanesi kavşağında virajı alamayarak orta refüje çarptı. Yolun karşısına geçen ve kaldırıma çıkarak duran kamyonet sürücüsü G.U. yaralandı. 112 ekiplerince ilk müdahalesi mahallinde gerçekleşen G.U. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA