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Giriş Tarihi: 19.6.2021 07:00 Son Güncelleme: 19.6.2021 07:05

eşi İlknur Çavuş'u kurşunladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Erdal Çavuş eşi İlknur Çavuş'u kurşunladı

Adana’da yaşayan , eşi İlknur Çavuş’u annesini ziyarete geldikleri ’da silahla göğsünden vurarak öldürdü. Katil koca, çalılıklar arasında saklanırken yakalandı

Adana'dan 'ya annesini ziyarete gelen 41 yaşındaki , eşi İlknur Çavuş'u (30) silahla öldürdü.



Biri 7 aylık, diğeri 7 yaşında olan iki kız çocuğunun annesini katleden koca, çalılıklar arasında saklanırken yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Adana Ceyhan'da yaşadığı öğrenilen Çavuş çifti, önceki gün biri 7 aylık diğeri 7 yaşında olan iki kız çocukları ile birlikte İlknur Çavuş'un Çatalca Subaşı mahallesinde yaşayan annesini ziyarete geldi.



İddiaya göre dün saat 17.00 sıralarında İlknur Çavuş'un yakınına ait iş yerinde çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erdal Çavuş iki çocuğunun annesini silahla göğsünden vurdu.



ÇALILIKLARDA YAKALANDI
İlknur Çavuş olay yerine çağrılan ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



Kaçan katil zanlısı koca ise Çatalca Jandarması ve Çatalca Emniyeti'ne bağlı polislerin ortak çalışması ile saklandığı çalılıklar arasında kısa sürede yakalandı.



Yaşamını yitiren İlknur Çavuş'un cenazesi ailesine teslim edilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Erdal Çavuş eşi İlknur Çavuş'u kurşunladı
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