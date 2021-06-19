Erdal Çavuş eşi İlknur Çavuş'u kurşunladı

Adana'dan İstanbul Çatalca'ya annesini ziyarete gelen 41 yaşındaki Erdal Çavuş, eşi İlknur Çavuş'u (30) silahla öldürdü.
Biri 7 aylık, diğeri 7 yaşında olan iki kız çocuğunun annesini katleden koca, çalılıklar arasında saklanırken yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Adana Ceyhan'da yaşadığı öğrenilen Çavuş çifti, önceki gün biri 7 aylık diğeri 7 yaşında olan iki kız çocukları ile birlikte İlknur Çavuş'un Çatalca Subaşı mahallesinde yaşayan annesini ziyarete geldi.
İddiaya göre dün saat 17.00 sıralarında İlknur Çavuş'un yakınına ait iş yerinde çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erdal Çavuş iki çocuğunun annesini silahla göğsünden vurdu.
ÇALILIKLARDA YAKALANDI
İlknur Çavuş olay yerine çağrılan ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Kaçan katil zanlısı koca ise Çatalca Jandarması ve Çatalca Emniyeti'ne bağlı polislerin ortak çalışması ile saklandığı çalılıklar arasında kısa sürede yakalandı.
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Yaşamını yitiren İlknur Çavuş'un cenazesi ailesine teslim edilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.