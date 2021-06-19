Film gibi başarı hikâyesi

Şırnaklı Ata Bilen, daha 8 yaşındayken babasının açtığı pastane, usta olmamasından dolayı kapanınca pasta ustası olmaya karar verdi. 8'inci sınıfı bitirdikten sonra 14 yaşında usta olmak için evden kaçan Bilen, belli aralıklarla 12 yılını Türkiye'nin farklı illerinde geçirdi. Buralarda meslek öğrendi. 2019'da Şırnak
'a dönen 28 yaşındaki Ata Bilen, çikolata üretim imalathanesi kurdu. İki yıl önce hizmete açtığı küçük bir çikolata üretim atölyesi ile eşsiz tatların üretimine başladı. Pandemiye rağmen üretime ara vermeyen Bilen, 12 kişiyi istihdam ediyor. Salgının sona ermesinden sonra hedefi 1 yıl içinde bu sayıyı 50'ye çıkarmak.
YÜZDE 100 YERLİ İMALAT
Bilen çikolatalarında genelde Şırnak'a özgü malzemeler kullanıyor. Yer fıstığı ihtiyacını, bu yıl fıstık üretiminde 2. olan Silopi
'den, üzümü Uludere
'den, fıstığı Şırnak merkezden alıyor. Şırnak'ın dağlarında yetişen yaban nanesini, limonla tatlandırarak drajelerde kullanıyor. Badem
ihtiyacını Şırnak'tan temin ettiğini söyleyen Bilen, pandemiden kaynaklı 12 personelle çalıştıklarını ama hedeflerinin bu sayıyı 50'ye çıkarmak olduğunu söyledi. 2021'de ürünlerini Türkiye'de 81 kente, yurt dışında da İran, Irak ve Suriye'ye ihraç eden Ata Bilen, "Ürünlerin yüzde 100'ü kendi imalatımız. Dışarıdan ekstra aldığımız hazır hamur veya herhangi bir ürünümüz yok" dedi.