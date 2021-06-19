Film gibi başarı hikâyesi

Giriş Tarihi: 19.6.2021

Pasta ustası olmak için evden kaçan Şırnaklı Ata Bilen, iki yıl önce kurduğu çikolata imalathanesinde 12 kişiye istihdam sağlıyor. Bilen, ürünlerini Irak, Suriye ve İran’a ihraç ediyor