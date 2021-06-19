Göç İdaresi 65 puanla personel alımı yapacak! Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alım ilanı

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Göç İdaresi 65 puanla personel alımı yapacak. KPSS'den 65 ve üzeri puan alan 1309 sözleşmeli personel merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alım ilanı ve detaylar haberimizde.
GÖÇ İDARESİ İŞE ALIM ŞARTLARI NELER?
Göç İdaresi ilanına başvurabilmek için adayların ÖSYM'nin düzenlediği son KPSS'den en az 65 puan almış olması gerekiyor. KPSS B Grubu'ndan, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, lise mezunları için de KPSS P94 puan türlerinden en az 65 puan kazanan adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvuranların KPSS puan türü ile pozisyon unvanı esas alınacak ve yapılan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısından 4 kat daha fazla adayın içinde yer alması gerekecek.
GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Göç İdaresi bünyesinde istihdam edilmek isteyenler, İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunan talep formlarından kendisine uygun olanı doldurarak, 21-25 Haziran arasında yayınlanacak olan başvuru linki üzerinden e-Devlet şifresiyle başvurusunu gerçekleştirecek. Başvurular online yapılacak olup bizzat müracaat ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek. Başvuru linki aktif olduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.
GÖÇ İDARESİ PERSONEL SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
1309 sözleşmeli personel alımı için sınav başvuruları 21 Haziran'da saat 10:00'da başlayıp 25 Haziran'da saat 17:00'de sona erecek.
1309 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROSU
Taşra teşkilatında: 14 sosyal çalışmacı, 60 destek personeli (şoför), 15 avukat, 1215 koruma ve güvenlik görevlisi (lise/ön lisans/lisans)
Merkez teşkilatında: 5 avukat