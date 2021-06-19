Göçmen kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi

Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapmak amacıyla kurulan örgüt yapılan operasyonlarla çökertildi. Operasyonlarda yakalanan 10 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı yapmak amacıyla kurulan örgüte yönelik Yayladağı merkezli İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde yapığı çalışmalar neticesinde M.A., C.T., M.Ö., Y.Ş., B.K., İ.K., M.K., M.U., M.E.A. ve A.Ö. isimli 10 şüphelinin, düzensiz göçmenleri Suriye'den yüksek para karşılığında yasadışı yollarla ülkemize geçirdiğini tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takipten sonra operasyon için düğmeye basan Jandarma 3 ilçede 9 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı şafak operasyonlarında 10 kişiyi gözaltına aldı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sahte geçici koruma kimlik belgesi ile göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 28 bin 855 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 kişi Jandarma'da tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim önüne çıkarılar 10 şüpheliden İ.K., M.A., C.T., M.Ö., Y.Ş., B.K., A.Ö. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine konulurken, M.K. ve M.U. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.