Helal olsun size!

Erzurum Horasan
'a bağlı Kırkgözeler köyünde çobanlık yapan Fettah Sakık (52) ile Ercan Çiftçi'nin (46) koronavirüs aşısı, sürüyü otlattıkları yaylada uygulandı. Hayvanları otlatırken karşılarında sağlık ekibini gören çobanlardan Ercan Çiftçi, "Günüm dağlarda geçtiği için sağlık kuruluşlarına gitme imkanımız yoktu. Sağ olsunlar, onlar gelip dağın başında bizi buldular, çok duygulandık" dedi. Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen Dr. Emine Uğur, hemşire Elif Özkan, Selcan Paçal ve Emre Arslan, şoför Mahmut Özdemir yönetimindeki mobil araçla 12 kilometre uzaklıktaki Kırkgözeler köyüne gitti. Köy muhtarı Taha Küçük, cami hoparlöründen yaptığı anonsla sağlık ekibinin aşı yapmak için köye geldiğini duyurdu. Ekip köyde aşı hakkı olan herkese aşılarını uyguladı.