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Giriş Tarihi: 19.6.2021 12:18

İki adrese şok baskın! Kilolarca ele geçirdiler!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki adrese şok baskın! Kilolarca ele geçirdiler!

’da tütün kaçakçılarına operasyon yapıldı. 20 kilogram kuru nargile tütünü, aroma amaçlı kullanılan 25 kilogram kimyasal madde, 75 kilogram satışa hazır nargile tütünü ele geçirildi. Dört şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Polisi; Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde iki farklı adrese peş peşe baskın yaptı. Dört şüpheli yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 20 kilogram kuru nargile tütünü, dört adet paketlenmiş tütün, sanayi tipi bir karıştırıcı, aroma amaçlı kullanıldığı değerlendirilen 25 kilogram kimyasal madde, 75 kilogram satışa hazır halde nargile tütünü ve iki terazi ele geçirildi. Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İki adrese şok baskın! Kilolarca ele geçirdiler!
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