İki adrese şok baskın! Kilolarca ele geçirdiler!

İstanbul Polisi; Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde iki farklı adrese peş peşe baskın yaptı. Dört şüpheli yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 20 kilogram kuru nargile tütünü, dört adet paketlenmiş tütün, sanayi tipi bir karıştırıcı, aroma amaçlı kullanıldığı değerlendirilen 25 kilogram kimyasal madde, 75 kilogram satışa hazır halde nargile tütünü ve iki terazi ele geçirildi. Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.