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Giriş Tarihi: 19.6.2021

İlk ‘Dokuma Atlası’ sergisi

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
İlk ‘Dokuma Atlası’ sergisi

’nin ilk “Dokuma Atlası” sergisi, 22 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda açılacak. Sergi, 3 ay boyunca ziyaret edilebilecek

'nun binlerce yıllık dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran ve 'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren "Türkiye Dokuma Atlası" projesi hayat buluyor. Proje kapsamında hazırlanan "Dokuma Atlası" sergisi Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda 22 Haziran'da açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi 'ın himayesinde yürütülen proje, Türkiye'nin geleneksel dokumalarına yeniden hayat verme ve onları uluslararası alanda tanıtma amacını taşıyor.



ANADOLU DOKUMALARI TANITILACAK
Proje, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Projede Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 151 çeşit dokuma türü sergilenecek. Yusuf İyilik koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçalar yer alacak. Prof. Dr. Hülya Tezcan, Prof. Dr. Aydın Uğurlu ve Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın danışmanlığı, Ayşe Dizman'ın koordinatörlüğü ve Güneş Güner'in küratörlüğü ile proje kapsamında gerçekleştirilen sergide, genç tasarımcıların, geleneksel kumaşlardan ilhamla oluşturduğu tasarımlar zaman tünelinde gezilebilecek. Sergi üç ay boyunca haftanın altı günü ziyaret edilebilecek. Proje ile Anadolu'nun geleneksel ve unutulan dokumaları, aslına uygun olarak ve yeniden üretilerek, modern tasarımlarla dünyaya tanıtılacak.

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İlk ‘Dokuma Atlası’ sergisi
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