İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3'üncü kattan düştü! 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki olay, öğleden sonra saatlerinde, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Osman Duman (50), Enes Duman(23) Suriye uyruklu Muhammed Emino (32) ve Mustafa Emino (35) iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle 6 katlı binanın 3'üncü katına çıktı. İşçiler çalışırken, halatlardan kopmalar meydana geldi ve iskelenin bir tarafı devrildi.