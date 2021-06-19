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Giriş Tarihi: 19.6.2021 22:05

İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3'üncü kattan düştü! 2 ölü, 2 yaralı

DHA
İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3'üncü kattan düştü! 2 ölü, 2 yaralı

'in ilçesinde, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin olduğu iskelenin halatı koptu. 6 katlı binanın 3’üncü katından düşen 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

'in ilçesindeki olay, öğleden sonra saatlerinde, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Osman Duman (50), Enes Duman(23) Suriye uyruklu Muhammed Emino (32) ve (35) iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle 6 katlı binanın 3'üncü katına çıktı. İşçiler çalışırken, halatlardan kopmalar meydana geldi ve iskelenin bir tarafı devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İskeleyle birlikte üzerinde çalışan 4 işçi zemine düştü. Yaralanan işçilere İlk müdahaleyi yapan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları 'ne götürdü.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan işçilerden Osman Duman ile Suriye uyruklu Mustafa Emino doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3'üncü kattan düştü! 2 ölü, 2 yaralı
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