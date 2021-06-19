İsrail polisi yine Filistinlilere saldırdı

Filistinli gençler, Şam Kapısı'nda düzenledikleri provokatif "Bayrak Yürüyüşü" sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudilere tepki göstermek için aynı yerde toplanmak istedi.
SES BOMBASI ATIP TAZYİKLİ PİS SU SIKTILAR
İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanmaya çalışan gençlere ses bombalarıyla saldırdı, üzerlerine tazyikli pis su sıktı. Çok sayıda Filistinliyi darbederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışan İsrail polisi, 2'si kadın 3 kişiyi de gözaltına aldı.
AŞIRI SAĞCI YAHUDİLER HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞTİ
Atlı polislerin de hazır beklediği Şam Kapısı'ndaki gerginlik devam ediyor. Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmişti.