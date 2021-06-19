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Giriş Tarihi: 19.6.2021 21:06

polisi yine Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi yine Filistinlilere saldırdı

polisi, 'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudileri protesto için işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinin 'nda toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

Filistinli gençler, 'nda düzenledikleri provokatif "Bayrak Yürüyüşü" sırasında 'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudilere tepki göstermek için aynı yerde toplanmak istedi.

SES BOMBASI ATIP TAZYİKLİ PİS SU SIKTILAR

polisi, Şam Kapısı'nda toplanmaya çalışan gençlere ses bombalarıyla saldırdı, üzerlerine tazyikli pis su sıktı. Çok sayıda Filistinliyi darbederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışan İsrail polisi, 2'si kadın 3 kişiyi de gözaltına aldı.

AŞIRI SAĞCI YAHUDİLER HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞTİ

Atlı polislerin de hazır beklediği Şam Kapısı'ndaki gerginlik devam ediyor. Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmişti.

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İsrail polisi yine Filistinlilere saldırdı
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