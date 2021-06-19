‘İstanbul’da Eylül’de rahata kavuşacağız’

İstanbul
'da 9.5 milyon kişinin aşılanması gerektiğini belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "6,5 milyonu aşıladık, 3 milyon kaldı. Bunu da temmuzun ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi. Açık havada mesafe korunduğu sürece maske kullanımının kalkabileceğini vurgulayan Memişoğlu, "Kurban Bayramı'nı bayram gibi yaşayacağız inşallah" diyerek müjde verdi. Memişoğlu'na göre; vaka sayıları bu seviyede olursa ya da aşağı düşerse okullar eylülde rahatlıkla açılacak. Memişoğlu "Zaten aşılama da bunu sağlayacak. Artık çocuklarımızın sosyal yaşamları ile beraber okuldaki arkadaşlarına, öğretmenlerine eylül ayında rahatlıkla kavuşacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.