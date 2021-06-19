İstanbul’daki 3.9’luk depremin ardından Pendik’te 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da gündüz saatlerinde merkez üstü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bir çok ilçede hissedildi. Paniğe sebep olan depremin ardından Pendik Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı binadan seslerin gelmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri tedbir amacıyla 4 katlı binada yaşayanları tahliye ederken bina da tedbir amaçlı mühürlendi.