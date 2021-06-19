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Giriş Tarihi: 19.6.2021 22:46 Son Güncelleme: 19.6.2021 23:23

’daki 3.9’luk depremin ardından ’te 4 katlı boşaltıldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’daki 3.9’luk depremin ardından Pendik’te 4 katlı bina boşaltıldı

’daki 3.9’luk depremin ardından ’te 4 katlı boşaltıldı

'da gündüz saatlerinde merkez üstü olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem bir çok ilçede hissedildi. Paniğe sebep olan depremin ardından Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı binadan seslerin gelmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri tedbir amacıyla 4 katlı binada yaşayanları tahliye ederken da tedbir amaçlı mühürlendi.

Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi | Video

DAHA ÖNCEKİ ÇATLAKLAR BÜYÜMÜŞ

Pendik Belediyesi zabıta ekipleri bina çevresini bariyerle çevirerek önlem aldı. Belediye ekipleri de binada inceleme yaptı. Binanın birinci katında daha önceden hasar bulunduğu ve 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüğünü belirtildi. Belediye ekiplerinin boşaltılan binada gündüz saatlerinde detaylı çalışma yapacağı öğrenildi. Binada yaşayanlar ise yakınlarının yanına yerleşti.

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İstanbul’daki 3.9’luk depremin ardından Pendik’te 4 katlı bina boşaltıldı
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