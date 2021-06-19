İstanbul’daki 3.9’luk depremin ardından Pendik’te 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da gündüz saatlerinde merkez üstü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bir çok ilçede hissedildi. Paniğe sebep olan depremin ardından Pendik Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı binadan seslerin gelmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri tedbir amacıyla 4 katlı binada yaşayanları tahliye ederken bina da tedbir amaçlı mühürlendi.
Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi | Video
DAHA ÖNCEKİ ÇATLAKLAR BÜYÜMÜŞ
Pendik Belediyesi zabıta ekipleri bina çevresini bariyerle çevirerek önlem aldı. Belediye ekipleri de binada inceleme yaptı. Binanın birinci katında daha önceden hasar bulunduğu ve 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüğünü belirtildi. Belediye ekiplerinin boşaltılan binada gündüz saatlerinde detaylı çalışma yapacağı öğrenildi. Binada yaşayanlar ise yakınlarının yanına yerleşti.