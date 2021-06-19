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Giriş Tarihi: 19.6.2021 13:32

'de yasa dışı silah ticaretine 11 tutuklama

DHA
İzmir'de yasa dışı silah ticaretine 11 tutuklama

'de, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 11'i, mahkemece tutuklanırken, 6'sı da adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı ateşli silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, salı günü, İzmir ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 ev ve 5 iş yerinde arama yapıldı. Kontrollerde 23 tabanca, 1019 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 telsiz, 1 kök Hint keneviri, çok sayıda tabanca yapımında kullanılan tabanca gövdesi, sürgü, irca mili, yay, şarjör ve tabanca imalatında kullanılan matkap, mengene, kumpası ele geçirildi.

29 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturmada 17 kişi, yakalandı. Diğer şüphelilerin de arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir'de yasa dışı silah ticaretine 11 tutuklama
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