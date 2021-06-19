Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kocaeli İzmit-Kandıra yolu olarak bilinin D-605 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İzmit istikametine seyir halinde olan Mesut M. (35) idaresindeki kamyonet, Cicili Sapağı mevkisinde karşı yönden gelen Selçuk A. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mesut M., Selçuk A., Neslihan A. (40), Emine A. (20) ve Furkan A. (17) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazanın 41 N 2802 plakalı kamyonetin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.