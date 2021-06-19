Komşu tacizi dehşeti! Karısını korumak isterken öldü

39 yaşındaki Şükran Yavuz, 41 yaşındaki Mehmet Yavuz ile evliydi. İstanbul Eyüp'te yaşayan çift, 51 yaşındaki iki çocuk babası Rıza Özgür ile komşuydu. Genç kadın balkona çıktığı sırada bahçedeki tavuklara sesleniyormuş gibi yaparak, 'Hey yavrum hey' şeklinde taciz içerikli sözler sarf ediyordu. Genç kadına bakarak şeftali yediği nispetli bir şekilde bakış yaparak alkışlama yaptığı, ıslık çaldığı ve herhangi bir kedi gördüğünde "pisi pisi" şeklinde hareketler yaparak mağdur kadına yönelik olarak ıslık çaldığı, türkü söyleyerek, sarkıntılık eylemlerini her geçen gün arttırarak yineliyordu. Sokağa çıktığı anda kendisini takip eden Rıza'nın tacizlerinden bıkan genç kadın uzun süre durumu eşinden sakladı.