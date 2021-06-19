Komşu tacizi dehşeti! Karısını korumak isterken öldü

39 yaşındaki Şükran Yavuz, 41 yaşındaki Mehmet Yavuz ile evliydi. İstanbul Eyüp'te yaşayan çift, 51 yaşındaki iki çocuk babası Rıza Özgür ile komşuydu. Genç kadın balkona çıktığı sırada bahçedeki tavuklara sesleniyormuş gibi yaparak, 'Hey yavrum hey' şeklinde taciz içerikli sözler sarf ediyordu. Genç kadına bakarak şeftali yediği nispetli bir şekilde bakış yaparak alkışlama yaptığı, ıslık çaldığı ve herhangi bir kedi gördüğünde "pisi pisi" şeklinde hareketler yaparak mağdur kadına yönelik olarak ıslık çaldığı, türkü söyleyerek, sarkıntılık eylemlerini her geçen gün arttırarak yineliyordu. Sokağa çıktığı anda kendisini takip eden Rıza'nın tacizlerinden bıkan genç kadın uzun süre durumu eşinden sakladı.
TACİZ EDEN KARISINI KURTARMAK İSTERKEN, ÖLDÜ
Tacizlerin boyutu büyüyerek ilerlemeye devam ederken mağdur kadın yaşadıklarını eşine anlattı. Yavuz çifti, Rıza Özgür'ün kapısına giderek konuşmak istedi. Merdivenlerde Rıza'yı bekleyen Yavuz, 'Sen bu kadından ne istiyorsun' şeklinde konuşmaya başladığı sırada öfkeli adam kapıdan çıkarak Mehmet Yavuz'u itekledi. Aldığı darbeyle merdivenlerden yuvarlanan genç adam, olay yerinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Eşinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan genç adam, hayatını kaybetti. Olay nedeniyle şikâyetçi olan Şükran Yavuz'un ihbarı sonrası Rıza Özgür gözaltına alındı. İfadesi ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Özgür hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şükran Yavuz, kendisine cinsel tacizde bulunan komşusu Rıza Özgür'ün tacizlerine devam etmesi üzerine durumu eşine söylediği, kendisine yönelik sarkıntılık mahiyetinde eylemler sergilememesi konusunda uyardığını ve arkadaşlarına yaşadıklarını anlattığını belirtip, yardım istediğini ve eşinin başına gelen bu olay nedeniyle eşini kaybettiğini anlattı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, TACİZİ UNUTTURMADI
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Rıza Özgür hakkında, 'Kasten Adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı. Savcılık, Kasten Öldürme eylemini gerçekleştirdiği, bahse konu harici soruşturmaya konu adam öldürme olayının çıkış sebebinin müştekinin süreklilik arz edecek şekilde müştekiye yönelik sarkıntılık eyleminde yineleyici mahiyette davranışlar göstermesinden kaynaklı cinsel taciz eylemini gerçekleştirdiği, gerekçesiyle bir de cinsel taciz suçundan dava açtı. Rıza Özgür hakkında yargılandığı mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı çıkartıldı.