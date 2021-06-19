Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Komşular arası kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.6.2021 11:12 Son Güncelleme: 19.6.2021 11:25

Komşular arası kavga kanlı bitti: 1 yaralı

İHA
Komşular arası kavga kanlı bitti: 1 yaralı

’da, kedisini öldüren köpeğin sahibi komşusuyla tartışan Gürsel S., önce köpeğe tüfekle ateş etti ardından tabancayla komşusunu vurdu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Dağkent Mahallesi 4. Ada'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Yücel Güler'in (44) köpeği dün komşusu 'nun (44) bahçesine girerek kedisini öldürdü. Köpeğin sabah saatlerinde yine bahçesine girdiğini gören Söğütoğlu evinde bulunan tüfekle köpeğe ateş etti.

AĞIR YARALANAN GÜLER KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Köpeğine ateş edildiğini gören Güler ile Söğütoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Söğütoğlu yanında bulunan tabancayla Yücel Güler'i göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Güler kanlar içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yücel Güler olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Komşusunu vuran Söğütoğlu ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

'KÖPEĞİNİ BAĞLA DEDİM BAĞLAMADI'

Söğütoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada, "Zabıtalığına güvenerek racon kesti. Dün kediyi parçaladı. Çocuklara saldırdı. Köpeğini bağla dedim bağlamadı. Sabah bana küfür etti" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Komşular arası kavga kanlı bitti: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA