Komşular arası kavga kanlı bitti: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yücel Güler olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Komşusunu vuran Söğütoğlu ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.