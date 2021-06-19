Kural tanımaz eğlence düşkünlerine 82 bin lira ceza

Bursa'da kuralları hiçe sayıp kısıtlama saatlerinde eğlence mekanını dolduranlara yaklaşık 82 bin lira ceza kesildi. Kadın çalışanlarla birlikte toplam 26 kişinin bulunduğu eğlence mekanına baskın yapan polis, Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten para cezası uygularken, eksik evrakları ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade eden işyerine de işlem yapıldı.



Osmangazi İlçe Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına gelen ihbar üzerine baskın yapan polis ekipleri kısıtlama saatini geçmesine rağmen 26 kişinin müzik eşliğinde eğlendiğini tespit etti. Yapılan kontroller sonrası Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 81 bin 900 lira para cezası kesilerek evlerine yollandılar.



GÜVENLİK KAMERASIYLA TAKİP EDİYORLARMIŞ



İşyerinde giren polis ekipleri işletmeye giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve müşterilerin bu şekilde içeri alındığını polis yada zabıta ekiplerinin gelmesi durumunda kapının açılmadığı belirlendi.