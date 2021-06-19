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Giriş Tarihi: 19.6.2021 19:58 Son Güncelleme: 19.6.2021 20:50

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

AA
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; , , Batı 'in iç kesimleri, 'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

, , Batı 'in iç kesimleri, 'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile 'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
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