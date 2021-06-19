'Miras' tartışmasında muhtarı vuran kuzen adliyede

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Zeki Gökmen, iddiaya göre, miras nedeniyle husumetli olduğu kuzeni, Sultanbey köyünün muhtarı Necati Alıcı ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Gökmen, otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alıp, Alıcı'ya ateş açtı.



Kavgayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Karın bölgesinden ağır yaralanan Alıcı, ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Zeki Gökmen ise Sultanbey köyündeki evinde gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gökmen, bugün adliyeye sevk edildi. Necati Alıcı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.