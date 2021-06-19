Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Halı fabrikasındaki cinayette kan donduran detaylar

Giresun'dan İstanbul'a araba almak için bir arkadaşının yanına gelen ve 19 gün boyunca kayıp olan kayıp olarak aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi yakın arkadaşlarının çalıştığı halı fabrikasının bahçesinde gömülü ve üzerine beton atılı halde bulundu.
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Giresun'da ikamet eden Bahtiyar Akçay geçtiğimiz ay internetten beğendiği araç için İstanbul'a satın almaya geldi. Gelirken daha önceden parasının olduğu arkadaşının yanına gelip ondan borcunu almak istedi. İddiaya göre arkadaşının çalıştığı halı yıkama fabrikasına giren Akçay'dan 19 gündür haber alınamıyordu. Akçay'ın kızı İstanbul'a gelerek kayıp başvurusunda bulundu konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Akçay'ın son olarak görüldüğü arkadaşı Nadir Ü.'nün müdürlük yaptığı halı fabrikasında arama yaptı.
Yapılan çalışmalarda fabrika bahçesinde üzeri betonla kapatılmış kuyu açıldığında gerçek ortaya çıktı. Bahtiyar Akçay öldürülmüş, çuvala konulup üzerine beton atılmıştı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına adı.
ÖNCE 5 EL ATEŞ EDİP KORKUTTU SONRA ÖLDÜRDÜ
Şüphelilerden Nadir Ü. Akçay'ın kendisine 250 bin lira borcunun olduğunu ancak ona rağmen 50 bin lira para istediğini iddia etti. Ve aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre önce 5 el havaya korkutmak için ateş eden halı fabrikası müdürü Nadir Ü. bir dakika sonra bir el daha ateş etti ve Akçay'ı öldürdü.
SİNEK GELİYOR DİYE KAPATTIRDI
Ardından iddiaya göre 3 çalışanı ile birlikte Akçay'ın cesedini ortadan kaldırdılar. Önce bir çuvala konulan ceset ardından fabrikada bahçesinde bulunan 6 kuyudan birine atıldı. Ertesi gün müdürlük yapan Nadir Ü. işçilere buradan sinek geliyor bahanesiyle kuyunun üzerine beton döktürdü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Polisin detaylı çalışmasıyla ortaya çıkan, dehşetle ilgili Nadir Ü. ve 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Kayıp Şahıslar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.