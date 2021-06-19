Müsilaj, Ege çıkışında küçük tekneleri tehdit ediyor

Marmara Denizi
'nde yayılım gösteren ve son günlerde Çanakkale Boğazı
'nın Ege çıkışında diplerde de gözlemlenen müsilajın (deniz salyası) küçük tekneler için tehdit oluşturduğu belirtildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 15 metreye kadar ulaşan kalınlıkta ciddi bir müsilaj katmanı var" dedi. Öte yandan İstanbul
, Balıkesir
, Tekirdağ
ve İzmit
'te de müsilaj etkisini gösteriyor. Ekipler yer yer biriken tabakaları temizlemek için çalışma yürütüyor.