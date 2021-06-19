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Giriş Tarihi: 19.6.2021

Müsilaj, Ege çıkışında küçük tekneleri tehdit ediyor

Müsilaj, Ege çıkışında küçük tekneleri tehdit ediyor
'nde yayılım gösteren ve son günlerde 'nın Ege çıkışında diplerde de gözlemlenen müsilajın (deniz salyası) küçük tekneler için tehdit oluşturduğu belirtildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 15 metreye kadar ulaşan kalınlıkta ciddi bir müsilaj katmanı var" dedi. Öte yandan , , ve 'te de müsilaj etkisini gösteriyor. Ekipler yer yer biriken tabakaları temizlemek için çalışma yürütüyor.
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Müsilaj, Ege çıkışında küçük tekneleri tehdit ediyor
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