Romanyalı hastaya Türkiye’de ikinci hayat

Romanyalı Lavinia Muntean (45) babası vefat edince üzüntüden 50 kilo verdi ancak karnındaki şişlik geçmedi. Karnında 12 kilo tümör tespit edildi. Romanyalı doktorlar, riskli olduğu için kadını ameliyat etmedi. İstanbul
'da yapılan mühteşem bir operasyonla sağlığına kavuşan Rumen kadın "Türk doktorlar bana ikinci hayat verdi. Doğum günümde yoğun bakımdan çıktım. Mutlu ve sağlıklı bir şekilde ülkeme dönüyorum" dedi. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar da "Kalın bağırsak ve ince bağırsağın, sağ üreterin bir kısmını içine alan damarlarla çok yakın ilişkili dev tümörü çıkardık. 4'üncü gün hastamızı taburcu ettik" dedi.