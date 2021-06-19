Sağanak İstanbul’u felç etti

Meteoroloji ve İstanbul
Valiliği'nin yaptığı uyarılar sonrasında beklenen yağmur öğle saatlerinde kendini gösterdi. Kentin bir çok noktasında alt yapı çöktü, su baskınları yaşandı. Vatandaşlar olaylara müdahalede yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne (İBB) isyan etti
Sel nedeniyle İstanbul Metrosunun Kabataş- Bağcılar ile Cibali- Alibeyköy Cep Otogarı seferleri durdu.
Sultangazi
Cebeci Mahallesi'nde bir sokakta üç araç sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Eyüpsultan
'da Karadeniz Caddesi'ni su bastı. Mazgalların tıkanması nedeni ile taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı.
Sarıyer'de yollar göle döndü. Bazı bölgelerde ise rögar kapaklarından suların çıktığı gözlendi.
Başakşehir
'de Ziya Gökalp Mahallesi'nde istinat duvarı ve yol çöktü.
Bahçelievler'de yağış nedeniyle bodrum katı su dolan binada tahliye sırasında merdiven çöktü. Biri itfaiyeci 2 kişi yaralandı.
Beyoğlu
'nda göle dönen caddelerde bazı araçlar yolun kenarında durarak yağmurun dinmesini bekledi.
Bayrampaşa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışta alt geçitte mahsur kalan araçtakiler, güçlükle kurtarılmıştı. Dün Maltepe'deki alt geçit yine suyla doldu. Belediye ekipleri çareyi geçidi kapatmakta buldu.
İBB BAŞKANI GEZİDE VATANDAŞ İSYANDA
İstanbul yağış sonrası yaşadığı sıkıntılarla bir başına kalırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, dün Malatya
ve Adıyaman
'da mitingler düzenledi. Mega kentte yerel yönetim boşluğuna isyan eden vatandaşlar sosyal medyadan İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Ekrem Başkan duymamış olabilirsin. Benim memleketimdesin (Malatya) biliyorum çok mutlu oldum ama İstanbul'da Başakşehir'de yol çöktü, Sultangazi'de evler sualtında kaldı. Dönüp gelirsen, İstanbul zor durumdayken Başkan Malatya'da Adıyaman'da miting yapıyor demezler. Hatırlattığım için özür dilerim yine de karar sizin" yaz arken başka bir vatandaş "Lafa gelince İstanbul'u şöyle yönetiyoruz, böyleyiz...Kaç gündür yağmur yağıyor. Yollar, kaldırımlar göl, mazgallar temizlenmiyor" diye tepki gösterdi. Bazı yorumlar da ise "Yine tatile mi çıktınız" denildi.