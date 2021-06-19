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Giriş Tarihi: 20.6.2021 03:34

’da silahlı kavga: Ortalık kan gölüne döndü!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı kavga: Ortalık kan gölüne döndü!

’nın ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasındaki tartışma çıktı kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Kavga gece geç saatlerinde ilçesine bağlı Akören kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Akören kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 9 kişide yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi, Balıklıgöl Devlet hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan . ve Kavas gök yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Şanlıurfa’da silahlı kavga: Ortalık kan gölüne döndü!
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