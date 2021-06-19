Şanlıurfa’da silahlı kavga: Ortalık kan gölüne döndü!

Kavga gece geç saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Akören kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 9 kişide yaralandı.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi, Balıklıgöl Devlet hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Hikmet Gök. ve Kavas gök yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.