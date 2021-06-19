Şanlıurfa’da silahlı kavga: Ortalık kan gölüne döndü!

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi, Balıklıgöl Devlet hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.