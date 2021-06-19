Şanlıurfa'da tır sulama tankerini çarptı

Kaza Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzeri Atatürk Barajı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal Tatar idaresindeki tır seyir halindeyken karşıdan gelen güneş ışınları nedeniyle kontrolünü kaybetmesinin ardından su tankerine refüjdeki ağaçları suladığı esnada arkadan çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü Kemal Tatar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipler tırın içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.