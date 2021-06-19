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Giriş Tarihi: 19.6.2021 23:35

'da tır sulama tankerini çarptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da tır sulama tankerini çarptı

’da seyir halinde olan tır yol kenarında sulama yapan tankere çarpması sonucu tır sürücüsü ağır yaralandı.

- karayolu üzeri Atatürk Barajı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal Tatar idaresindeki tır seyir halindeyken karşıdan gelen güneş ışınları nedeniyle kontrolünü kaybetmesinin ardından su tankerine refüjdeki ağaçları suladığı esnada arkadan çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü Kemal Tatar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipler tırın içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralı sürücü Kemal Tatar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk tedavisi yapılan sürücü daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa'da tır sulama tankerini çarptı
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