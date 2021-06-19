Şebnem Köker’in erkek arkadaşı yine serbest

İzmir'deki bir hastanede çalışan hemşirenin olay anında yanında bulunan erkek arkadaşı Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim. Gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" dediği öne sürüldü.
ADLİ KONTROL ŞARIYLA SERBEST BIRAKILDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri Timuçin B'yi yeniden gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.