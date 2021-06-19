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Giriş Tarihi: 19.6.2021 22:43 Son Güncelleme: 19.6.2021 22:43

Şebnem Köker’in erkek arkadaşı yine serbest

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şebnem Köker’in erkek arkadaşı yine serbest

Kadıköy'de geçtiğimiz hafta kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili Köker ile aynı odada olan Timuçin B’yi ikinci kez gözaltına aldı Timuçin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Timuçin B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir'deki bir hastanede çalışan hemşirenin olay anında yanında bulunan erkek arkadaşı Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim. Gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" dediği öne sürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARIYLA SERBEST BIRAKILDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri Timuçin B'yi yeniden gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Şebnem Köker’in erkek arkadaşı yine serbest
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