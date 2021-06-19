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Giriş Tarihi: 19.6.2021 12:57 Son Güncelleme: 19.6.2021 13:12

'de yüzlercesi karaya vurdu! 'Daha önce böyle bir görüntü görmedik'

DHA
Silivri'de yüzlercesi karaya vurdu! 'Daha önce böyle bir görüntü görmedik'

sahiline onlarca ölü yengeç vurdu. Silivri sakinleri daha önce böyle bir durum yaşanmadığını belirterek ölümlerin kaynaklı olabileceğini belirtti.

'ni etkisi altına alan açıklarında da görülüyor. Silivri Mimar Sinan Mahallesi Kumsal mevkiinde onlarca ölü yengeç vurdu. Yengeç ölümleri tedirginliğe neden oldu.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ GÖRMEDİK'

Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene."

"Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi burada temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar. Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı. Balıkçı teknelerin olduğu alanlarda görülen deniz salyası sahil kısmında görüntü kirliliğine neden oldu.

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Silivri'de yüzlercesi karaya vurdu! 'Daha önce böyle bir görüntü görmedik'
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