Son dakika: 3 kattan sırtüstü düşmüştü! Aynı odadaki erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz hafta kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili Köker ile aynı odada olan Timuçin B'yi ikinci kez gözaltına aldı Timuçin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İzmir'deki bir hastanede çalışan hemşirenin olay anında yanında bulunan erkek arkadaşı Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim. Gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" dedi. Konuyla ilgili genç hemşirenin babası Abdullah Köker, "Benim acım dinsin diye kimse ceza alsın istemiyorum. Benim istediğim bu olayın en güzel şekilde soru işaretleri olmadan aydınlatılması. Bu adam kızımın telefonunun denize düştüğünü söylüyor ama onun söylediği saatten sonra kızım arkadaşlarıyla telefon görüşmesi yapmış. Kızımın çok sarhoş olduğunu söylüyor ama arkadaşlarına olayı anlatan sayfalarca mesaj yazmış. Sarhoş biri bunu nasıl yazsın. Emniyette olayı görmedim diyor bana düşerken kulağında kulaklık vardı diyor. Başka bir konuşmada da ben aşağı indim yukarı çıkarken ses duydum gittim baktım düşmüştü diyor. Bu söylemlerde bir sürü çelişki var. Olayın aslı neyse araştırılsın istiyorum" diye konuştu. Acılı baba, "28 yıllık emeğim uçtu gitti" dedi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Timuçin B'yi yeniden gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.