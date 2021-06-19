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Giriş Tarihi: 19.6.2021 15:52 Son Güncelleme: 19.6.2021 16:19

Son Dakika: ’da yaşanan son deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim açıkladı!

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR
Son Dakika: İstanbul’da yaşanan son deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim açıkladı!

Gelen son dakika haberine göre deprem ile sallandı. Anadolu yakasında meydana gelen depremin merkez üssü olarak olarak açıklandı. Deprem nedeniyle özellikle ’nda yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 19 Haziran tarihli İstanbul depremi ile ilgili sabah.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Ercan, beklenen büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği ile ilgili de önemli bilgiler paylaştı.

'nda deprem meydana geldi. Deprem sonrası özellikle -Sultanbeyli merkez üssü çevresinde yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Yaşanan sarsıntı ile akıllara, beklenen büyük İstanbul depremi geldi ve Kartal'daki depremin bu fay hattı ile ilişkili olup olmadığı merak konusu oldu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA DEPREM: MARMARA DEPREMİ İLE İLGİSİ VAR MI?

İstanbul Kartal'da meydana gelen deprem meydana geldiği kırıklar ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ercan, bu depremin beklenen büyük ile ilgisi olup olmadığı hakkında da bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Ercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son depremin yaşandığı bölgede ikinci kırıklar var sadece. Kuzey Anadolu kırığının Çiftlikköy'den bir koluyla, Bostancı kırığının kesim yerlerinden birinde olmuş olması olasılığı var. Bu depremin, asıl deprem beklediğimiz Avrupa Yakası'nın önündeki deprem odakları ile doğrudan doğruya bir ilgisi yok. Bu nedenle de kaçışmaya neden olacak bir durum söz konusu değil.

Çiftlikköy bostancı kırığının kesim yerlerinde olmuş olma olasılığı var. Avrupa yakasında asıl beklediğimiz depremle ilgisi yok. Yerel bir depremdir. Kaçışmaya neden olacak, büyük Marmara depreminin ayak sesleri gibi bir şey değildir. Bugünkü İstanbul depremini, yerel bir gerginlik boşalması olarak yorumlayabiliriz."

3.9 büyüklüğünde bir sarsıntının deprem olarak adlandırılamayacağını söyleyen Ercan, "3.9'luk bir sarsıntıyı, bir taş ocağı patlaması bile oluşturabilir" dedi.

SABAH - Abdulhay Selim Dündar

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Son Dakika: İstanbul’da yaşanan son deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim açıkladı!
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