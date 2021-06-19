Son Dakika: İstanbul’da yaşanan son deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim açıkladı!

İstanbul Anadolu Yakası'nda deprem meydana geldi. Deprem sonrası özellikle Kartal-Sultanbeyli merkez üssü çevresinde yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Yaşanan sarsıntı ile akıllara, beklenen büyük İstanbul depremi geldi ve Kartal'daki depremin bu fay hattı ile ilişkili olup olmadığı merak konusu oldu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA DEPREM: MARMARA DEPREMİ İLE İLGİSİ VAR MI?

İstanbul Kartal'da meydana gelen deprem meydana geldiği kırıklar ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ercan, bu depremin beklenen büyük Marmara depremi ile ilgisi olup olmadığı hakkında da bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Ercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: