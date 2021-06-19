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Giriş Tarihi: 19.6.2021 07:14

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı

DHA
Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, Ben yapmadım diyerek ağladı

'nın İnegöl İlçesi'nde inşaattan demir çaldığı belirtilen şüpheli suçüstü yakalanınca polise, "Ben yapmadım" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, saat 23.00 sıralarında 'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarında bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Çalıştığı işyerinden izinsiz aldığı kamyonetle binaya gelen Ender Ç. (29), buradaki demirleri kamyonete yükleyerek kaçtı. Şüphelinin demirleri bir yere bıraktıktan sonra tekrar inşaata geldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi binada suçüstü yakaladı.

Kelepçe takılan Ender Ç., polislere, "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı
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