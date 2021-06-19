Tedavi edilen caretta ceratta denizle buluşturulacak

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerince yapılan tedavisi yapılan Cegiba'yle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gece, Dalyan Boğazı'nın batısında yer alan Küçük Kumsal'da, arazi çalışmaları sırasında yuva yapan bir İribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) sağ ön yüzgecinde olta iğnesi fark eden ekibimiz, yumurtalarını bıraktıktan ve yuvasını kapattıktan sonra yaralı kaplumbağayı merkeze getirdi. Veteriner hekimlerimiz tarafından olta iğnesi başarıyla çıkarılan ve pansumanı yapılan 30-35 yaşlarındaki kaplumbağaya ekibimiz tarafından Cegiba ismi verildi. Cegiba yarın denizle tekrar buluşacak."