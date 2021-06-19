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Giriş Tarihi: 19.6.2021 22:35

Tedavi edilen caretta ceratta denizle buluşturulacak

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Tedavi edilen caretta ceratta denizle buluşturulacak

Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’nde, ön yüzgecinde olta iğnesi olduğu fark edilen deniz kaplumbağası, DEKAMER tarafından tedavi edildi. 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilen caretta carettaya ‘Cegiba’ adı verildiği ve denize bırakılacağı bildirildi.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde Küçük Kumsal mevkiinde, 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağasını tedavi edildi. Ön yüzgecinde bir olta iğnesi olduğu fark edilen iribaş caretta caretta veterinerler tarafından tedavi edildi. Deniz kaplumbağasına 'Cegiba' isminin verildiği ve denize bırakılacağı öğrenildi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerince yapılan tedavisi yapılan Cegiba'yle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gece, Dalyan Boğazı'nın batısında yer alan Küçük Kumsal'da, arazi çalışmaları sırasında yuva yapan bir İribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) sağ ön yüzgecinde olta iğnesi fark eden ekibimiz, yumurtalarını bıraktıktan ve yuvasını kapattıktan sonra yaralı kaplumbağayı merkeze getirdi. Veteriner hekimlerimiz tarafından olta iğnesi başarıyla çıkarılan ve pansumanı yapılan 30-35 yaşlarındaki kaplumbağaya ekibimiz tarafından Cegiba ismi verildi. Cegiba yarın denizle tekrar buluşacak."

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Tedavi edilen caretta ceratta denizle buluşturulacak
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