Tek tohum yüzlerce kişiye ekmek kapısı oldu

Trabzon
'dan 91 yıl önce getirdiği tek bir hurma tohumunu Bilecik
'te yaşadığı köye eken İsa Dönerkaya, yüzlerce kişiye ekmek kapısı açtı. Ailesiyle 12 yaşında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek durumunda kalan İsa Dönerkaya ve ailesi, Bilecik'in Başköy mahallesine yerleşti. 1930'da askerlik için gittiği Trabzon'da asker arkadaşının verdiği hurma tohumunu tezkere aldıktan sonra köyüne getiren Dönerkaya, tohumu köydeki tarlaya ekti. Ektiği hurma tohumunu aşılama yoluyla çoğaltmaya başlayan Dönerkaya birkaç yıl içerisinde hurma ağacı sayısını artırmayı başardı. Başköy halkına da hurma üretimini benimseten ve artık bölgede "İsa Dede" olarak anılan İsa Dönerkaya, tüm köyün hurma ağaçlarıyla dolduğu 1985'te vefat etti. Trabzon'dan gelen tek bir tohum sayesinde yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Başköy tam anlamıyla bir hurma bahçesine dönüştü. Hızla yayılan hurma üretimi köyün başlıca geçim kaynağı oldu. İsa Dede sayesinde yılda 400 tondan fazla üretilen hurmalar, Türkiye geneline satılıyor. Dönerkaya'ya minnet duyan köylüler, her yıl vefat yıldönümünde Kuran okutuyor. Uzun süredir köyde faaliyet gösteren "Baştacı Kadınlar Derneği" İsa Dede'nin anısına hurma bahçesi yaptırdı.