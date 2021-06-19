TEM'de feci kaza! 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kazayı anlatan Gökhan Akçabozan, "Bu bölgede ikamet ediyorum. 16.48 sıralarında bir fren sesi geldi ve daha sonrasında ise kazalar peş peşe geldi. 3 tane yaralı olduğunun bilgisini aldık. 13 araç farklı yerlerde kazaya karıştı. Şuanda İstanbul istikametinde trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.