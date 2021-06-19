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Giriş Tarihi: 19.6.2021 19:55

'de feci ! 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

İHA
TEM'de feci kaza! 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Otoyolu'nda 13 aracın birbirine girdiği korkunç kazada 5 kişi yaralandı. 2 tır, 2 kamyon, 1 otobüs ve 8 otomobilin karıştığı nedeniyle otoyol kilitlenirken, TEM Otoyolu istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

, Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametinde yağış sonrasında yaklaşık 300 metrelik mesafede ardı ardına trafik kazaları meydana geldi. 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada otoyol adeta savaş alanına döndü.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrasında otoyolun İstanbul istikameti geçici süreyle trafiğe kapandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce kazada yaralanan Ş.A., E.A., K.T., B.G. ve N.M. isimli 41 YK 468 plakalı kamyon sürücüsü olmak üzere toplam 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sonrası İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde trafik 2 şeritten verilmeye başlanıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Öte yandan, 41 YK 468 plakalı kamyonda bulunan ve yola savrulan keresteler de Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yoldan kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kazayı anlatan Gökhan Akçabozan, "Bu bölgede ikamet ediyorum. 16.48 sıralarında bir fren sesi geldi ve daha sonrasında ise kazalar peş peşe geldi. 3 tane yaralı olduğunun bilgisini aldık. 13 araç farklı yerlerde kazaya karıştı. Şuanda İstanbul istikametinde trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.

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TEM'de feci kaza! 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
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