Yoğun bakımlar yüzde 90 boşaldı

Tam kapanma sürecinin ardından aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı da giderek azalıyor. Acil durum hastanelerinin başhekimleri yoğun bakım doluluk oranlarındaki son durumu SABAH'a anlattı. Yoğun bakımda yatan hasta sayılarının yüzde 90 oranında azaldığını söyleyen Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bu dalga yoğun bakım yönetimi anlamında en başarılı geçirdiğimiz dalga oldu" dedi. Yeşilköy
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ise, "216 erişkin yoğun bakım yatağı açmıştık ve hepsinin dolduğu günler oldu. Şu an 30-35 arası yoğun bakım doluluk oranımız var" şeklinde konuştu.