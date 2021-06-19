Zehir tacirleri böyle yakalandılar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Adana merkezli İzmir ve Hatay'da daha önce belirlenen 19 farklı adrese, 175 polisle eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi. Önce özel harekat ekipleri zırhlı araçlarıyla mahalleye girip güvenliği sağladı, kapılar koçbaşı ile kırılarak açıldı.

Girilen ev ve işyerleri de özel eğitimli narkotik detektör köpekleriyle didik didik arandı. Adana'da operasyon düzenlenen adreslerin birinde baskını fark eden 2 şüpheli, evin damına çıkıp bahçeye atlayıp kaçmak istedi. Özel harekat ekipleri, bir işyerinden bahçeye geçişi sağlayan gizli geçiti açığa çıkartıp, buradan geçerek her iki zanlıyı da kıskıvrak yakaladı.

19 ayrı adreste yapılan baskınlarda; sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen D.K. ve eşi M.K.'nın da aralarında bulunduğu 17 'torbacı' kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 5'i, emniyetteki ifadelerinin ardından, serbest bırakıldı. Karı-kocanın da aralarında bulunduğu 12 zehir taciri de adliyeye sevk edildi. Firari olan 7 zanlı da her yerde aranıyor.

Bu arada operasyona ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ekipler, hedeflenen adreslere eş zamanlı şok baskınlar düzenlenirken, polis kamerası hem havada, hem de karada kayıttaydı. Zehir tacirleri tek tek yakalanıp, yere yüzükoyun yatırılırken, ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. O anlar da kameralara yansıdı. Polisin ev ve işyerlerinde yaptığı aramalar da yine kameraya yansıdı.