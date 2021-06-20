1.5 milyonuncu aşı gururu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
'nın İstanbul
'da 1.5 milyonuncu aşıyı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
'nde yaptıklarını duyurduğu doktor Hilal Künkül, sağlık çalışanı Alican Kış
ve aşıyı yaptıran Tahir Aslan
, duydukları gururu SABAH'la paylaştı. Koca, Twitter'da "Bu hızla Kovid-19 yenilmeye mahkûm" mesajı vermişti. Sorumlu hekim Künkül, "Haberimiz yoktu, çok fazla aşı odamız var. Öğrenince hemen arkadaşlarımın yanına gittim, hepimiz çok şaşırdık. Böyle bir şeye denk gelmiş olmak çok güzel, çok şanslı hissettik kendimizi. Sağlık Bakanımızın paylaşımını görmek de çok heyecanlandırdı bizi" dedi. Kış ise "Öğrenince çok şaşırdım. 'Ben mi yaptım?' diye düşündüm. Zaten o an tepki veremedim. Aylardır hastalığa yakalanan insanların iyileşmesi için çalışıyoruz, şimdi de insanlarımızın hastalığa yakalanmaması için aşımızı yapıyoruz. Hem kendi adıma hem hastanemiz adına gurur duydum. Çevremdeki herkesten sürekli tebrik mesajları aldım" diye konuştu. Aşıyı yaptıran Aslan ise "Bakan Fahrettin Koca'nın ismimizi paylaşması çok hoşuma gitti, gururlandım. Hastane personeli çok iyiydi, aşı hakkında bilgilendirildim" diye konuştu.
SIRA 30 YAŞ VE ÜZERİNDE
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü gençler yarından itibaren randevu alabilirler" dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı
, 5 milyon doz Sinovak aşısının daha dün sabah Türkiye
'ye geldiğini duyurdu. AA