164 adrese kumar baskını yapıldı: 2.9 milyon ceza kesildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak kumar büro amirliği görevlilerince 2021 yılı içerisinde; 1072 sayılı kanuna muhalefet kapsamında bulundurulması yasak olan kumar makineleri ve bilgisayar üzerinden sanal tombala oynatan yerlere yönelik çalışmalar hız kesmeden devam etti. Yapılan çalışmalarda; 164 farklı adreste işlem yapılırken kumar makinası bulunduran 188 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 471 şahsın oyun oynadığı tespiti üzerine tüm şahıslara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıha Kanunu uyarınca toplamda 2 milyon 915 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.





Ayrıca yapılan denetimlerde; 4 rulet makinesi, 156 adet kumar makinesi,441 bilgisayar, 3 ruhsatsız silah ve kumar parası olan 15 bin 290 lira paraya el konuldu.