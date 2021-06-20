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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:47

164 adrese kumar baskını yapıldı: 2.9 milyon ceza kesildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
164 adrese kumar baskını yapıldı: 2.9 milyon ceza kesildi

’da 2021 yılı içerisinde 164 farklı adrese kumar operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda kumar makinesi bulunduran 188 kişiye adli işlem yapılırken oyun oynadığı tespit edilen 471 kişiye Hem kabahatler kanunundan hemde koronavirüs tedbirleri kapsamında toplamda 2 milyon 915 bin lira ceza yazıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak kumar büro amirliği görevlilerince 2021 yılı içerisinde; 1072 sayılı kanuna muhalefet kapsamında bulundurulması yasak olan kumar makineleri ve bilgisayar üzerinden sanal tombala oynatan yerlere yönelik çalışmalar hız kesmeden devam etti. Yapılan çalışmalarda; 164 farklı adreste işlem yapılırken kumar makinası bulunduran 188 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 471 şahsın oyun oynadığı tespiti üzerine tüm şahıslara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıha Kanunu uyarınca toplamda 2 milyon 915 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.



Ayrıca yapılan denetimlerde; 4 rulet makinesi, 156 adet kumar makinesi,441 bilgisayar, 3 ruhsatsız silah ve kumar parası olan 15 bin 290 lira paraya el konuldu.

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164 adrese kumar baskını yapıldı: 2.9 milyon ceza kesildi
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