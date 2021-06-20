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Giriş Tarihi: 20.6.2021 17:51

23 yaşındaki genç kalp krizine yenik düştü

ABBAS ÇAKAR
23 yaşındaki genç kalp krizine yenik düştü

Derince  İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan 23 yaşındaki Deniz Hasan Genç, evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Derince ilçesinde oturan ve elektrik dağıtım şirletinde saat okuma görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki Deniz Hasan Genç, gece geç saatlerde aniden fenalaştı. Askere gitme hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen genç, arkadaşları tarafından hemen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç, doktorların tüm müdahallelerine rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizinden öldüğü üzerinden durulan Deniz Hasan Genç'in cenazesi yapılan adli işlemler sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Artvin'e gönderildi.

Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapor ile netlik kazanacak.

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23 yaşındaki genç kalp krizine yenik düştü
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