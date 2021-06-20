23 yaşındaki genç kalp krizine yenik düştü

Kocaeli Derince ilçesinde oturan ve elektrik dağıtım şirletinde saat okuma görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki Deniz Hasan Genç, gece geç saatlerde aniden fenalaştı. Askere gitme hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen genç, arkadaşları tarafından hemen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç, doktorların tüm müdahallelerine rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizinden öldüğü üzerinden durulan Deniz Hasan Genç'in cenazesi yapılan adli işlemler sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Artvin'e gönderildi.

Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapor ile netlik kazanacak.